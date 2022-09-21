Hepiniz şehre dönüp, yoğun temponuza başladıysanız yorgunluğunuzu atmak için şimdiden mısırlarınızı patlatın! Çünkü Netflix’de ekim ayı dolu dolu geçecek. Hele ki film yerine dizi izlemeyi sevenlerdenseniz, ajandanızda baya bir yer açmanız gerekebilir. Çünkü çok sevdiğiniz Big Mouth’un 6. sezonundan yepyeni dizilerin çerez tadında uzun soluklu bölümleri karşınıza çıkmaya hazır. İşte karşınızda tarihleriyle Ekim ayında yayınlanacak 16 Netflix dizisi…

High Water

Yayın tarihi: 5 Ekim 2022

Tür: Politik drama

Polonya’nın yanı sıra Almanya ve Çek Cumhuriyeti’ni de etkileyen 1997 yılındaki Milenyum Seli’nden esinlenilerek hazırlanan 6 bölümlük bu dizi bölgedeki bilim insanları ve yerel yönetimin ölüm kalım kararlarını gözler önüne seriyor.

The Fight for Justice: Paolo Guerrero

Yayın tarihi: 5 Ekim 2022

Tür: Drama

Gerçek olaylardan uyarlanan bu dizide Perulu futbol yıldızı Paolo Guerrero, Dünya Kupası’ndan aylar önce kokain testi pozitif çıkınca zorlu bir hukuk mücadelesine girişiyor.

Derry Girls – 3. Sezon

Yayın tarihi: 7 Ekim 2022

Tür: Gençlik dizisi

2018 yılındaki sezonuyla IFTA Gala Televizyon Ödülleri’nde En İyi Komedi Dizisi ödülünü kazandı. Şimdi ise 1990’larda Kuzey İrlanda’da yaşanan siyasi çatışmaların ortasında, beş lise öğrencisinin evrensel ergenlik sorunlarıyla nasıl başa çıktığını izlemeye devam ediyoruz.

Glitch

Yayın tarihi: 7 Ekim 2022

Tür: Komedi

Jeon Yeo-been ve NANA, bilinmeyene doğru yapılan bu büyüleyici ama tehlikelerle dolu yolculukta birlikte yol alıyor. Erkek arkadaşı aniden kaybolan genç kadın bir UFO meraklısıyla çılgın bir komplonun içine düşüyor.

Andropoz

Yayın tarihi: 7 Ekim 2022

Tür: Komedi

Engin Günaydın, Tamer Karadağlı ve Derya Karadaş’ın başrollerini paylaştığı Andropoz, Aile babası Yusuf’un 50’sini geçince içinden çıkamadığı değişim isteğini konu alıyor. Saçını boyamakla başlayan bu masum değişim rüzgarının adrenalin dolu bir kasırgaya dönüşmesi ise fazla zaman almayacaktır.

The Cage

Yayın tarihi: 11 Ekim 2022

Tür: Romantik komedi

Bir evlilik danışmanı, çatışma hâlindeki danışanlarını boşanmaktan vazgeçirmeye çalışırken bir yandan kendi aşk hayatındaki ikilemlerle uğraşıyor.

Belascoarán, PI

Yayın tarihi: 12 Ekim 2022

Tür: Komedi

Kurumsal işini ve tekdüze evliliğini bırakıp dedektif olmaya karar veren Héctor Belascoarán karakterini Narcos: Mexico dizisinin başarılı oyuncusu Luis Gerardo Méndez canlandırıyor. Dedektif ilk davasında 1970’lerin Meksikosu’nda bir seri katilin peşine düşüyor.

The Playlist

Yayın tarihi: 13 Ekim 2022

Tür: Dram

Gerçek bir öyküden uyarlanan bu dizide İsveçli bir teknoloji girişimcisi ve ortakları, yasal bir yayın platformu sunarak müzik sektöründe devrim yaratıyor.

The Watcher

Yayın tarihi: 13 Ekim 2022

Tür: Gizem

Ryan Murphy tarafından yaratılan The Watcher, Naomi Watts eşliğinde sizleri gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Tehdit mektupları, tuhaf komşular ve korkutucu olaylar… Hayallerinin evine taşınan bir ailenin bir kâbusu devraldıklarını fark etmesi fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

Everything Calls for Salvation

Yayın tarihi: 14 Ekim 2022

Tür: Drama

Gözlerini bir akıl hastanesinde açan başrolümüz Daniele rızası dışında buraya yatırıldığını öğreniyor. Ve şimdi diğer hastaların da yardımıyla yaşamayı ve sevmeyi yeniden keşfetme zamanı geldi.

Holy Family

Yayın tarihi: 14 Ekim 2022

Tür: Drama

Manolo Caro imzalı bu dramada İnanılmaz bir sır saklayan bir aile, Madrid’de her şeye baştan başlamaya karar verir. Ancak yeni ilişkileri planlarını aksatır ve geçmiş peşlerine düşmeye başlar.

Black Butterflies

Yayın tarihi: 14 Ekim 2022

Tür: Drama

İkinci kitabı için ilham bulmakta zorlanan huysuz bir roman yazarı, ölmek üzere olan bir adamın anılarını yazmayı kabul ediyor. Bu kabulleniş onu kanlı geçmişinin bir parçası yapıyor.

Notre-Dama

Yayın tarihi: 19 Ekim 2022

Tür: Drama

Fransız itfaiyecilerin anlatılarından uyarlanan bu drama dizisi, farklı geçmişlere sahip bir grup Parislinin 2019’daki Notre-Dame yangınından nasıl etkilendiğini konu alıyor. Bu sürükleyici drama dizisinin oyuncu kadrosunda Roschdy Zem, Caroline Proust ve Simon Abkarian başı çekiyor.

Barbarians – 2. Sezon

Yayın tarihi: 21 Ekim 2022

Tür: Drama

2020 yılında başlayan bu dizide kendisini yetiştiren güçlü imparatorluk ve asıl kabilesi arasında kalan Romalı bir subayın savaşını anlatıyor. Subayın sadakat konusunda yaşadığı tereddüt, epik bir tarihî mücadeleyi tetikliyor. İlk sezonda yaşananlardan sonra yeniden bir kargaşaya sürüklenmeye hazır olun!

From Scratch

Yayın tarihi: 21 Ekim 2022

Tür: Drama

Netflix orjinal yapımı olan bu dizide bir sanatçı, İtalya’da bir şefe aşık olunca hayatını değiştiren, kültürler ve kıtalar arası bir aşk, kayıp, direnç ve umut yolculuğuna çıkıyor.

Big Mouth – 6. Sezon

Yayın tarihi: 28 Ekim 2022

Tür: Yetişkin çizgi film

İki dost olan Nick Kroll ve Andrew Goldberg sizleri bu cüretkâr komediye eşlik etmeye çağırıyor. Her sezon olduğu gibi ergenliğin mucizevi ve korkutucu yönleri, yeni yetme arkadaşların hayatlarını altüst ediyor.

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