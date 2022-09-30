Ekim 2022 aylık burç yorumları sizlerle…

Ekim 2022 aylık burçlar yorumları astrolojiye ilgili herkes tarafından merak ediliyor. Ekim ayı sizler için neler getiriyor? Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burç yorumları yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler. Pınar Kanbak’ın kaleminden Ekim 2022 aylık burç yorumları sizlerle…

Koç burcu Ekim 2022 aylık burç yorumu

Önemli bir ay sizler için. Yükseleniniz üzerinde bulunan Jüpiter size geçmişten gelen hak edişleri vadetmeye devam ediyor. Genişlemek, büyümek ve risk alan tarafınızı daha fazla ortaya koymak istiyorsunuz. Ekim sonun tutulmasıyla kadersel olarak zaten hayat sizi bir yere taşıyacak. Ekim ayında parasal alanınızda istikrarsız bir dönem geçirebilirsiniz. Arkadaş çevrenizle birlikte yürüttüğünüz projelerin finansal karşılıkları beklediğinizi vermeyebilir. İkili ilişkiler ve evlilik açısından ise çok güzel etkiler alıyorsunuz.

Boğa burcu Ekim 2022 aylık burç yorumu

Yönetici gezegeniniz Venüs Teraziye geçerek sizin iş verimliliğinizi artıracak. Daha fazla keyif alarak çalışmaya yöneleceksiniz. Sağlık açısından da pozitif getirileri olacaktır. Yeni bir tedaviye başlayabilir, şifalanmanızı sağlayacak kişilerle karşılaşabilirsiniz. Eşi ile sorunu olan Boğa burçları ay sonuna doğru yeni kararlar alabilir. Aile terapistine başlayıp, danışmanlıklar alabilirsiniz. Rüyalarınızın aktifliği had safhaya gelebilir. Bu dönem rüyalarınızı not edebilirsiniz. Maddi kaynaklarınız alanında mücadeleniz de sürüyor. Sabit bir gelir kazanmak için uğraşlarınız artabilir.

İkizler burcu Ekim 2022 aylık burç yorumu

Havada aşk kokusu var Işığınızın parladığı, dikkatleri üzerinize çektiğiniz ve flört etme isteğinizin arttığı bir ay sizleri bekliyor. Bolca flört etmek, hayatın keyifli alanlarına odaklamak isteyeceksiniz. Bu etkiyle aynı zamanda çocuklarınızla olan ilişkilerinize de güzellikler gelecektir. Bebek sahibi olmak isteyenlerde müjdeli haberler alabilir. Kariyer alanınızda mücadele ile devam eden süreç bu dönem yerini biraz akışta ve güzel enerjilere bırakabilir. Günlük koşturmacalarınızın şekli değişebilir. Sağlık açısından üreme organları hassasiyeti olabilir.

Yengeç burcu Ekim 2022 aylık burç yorumu

Evinizi yenilemek, dekorasyon işleriyle ilgilenmek için güzel bir zaman dilimindesiniz. Yeni bir ev alma ve taşınma durumları gündeminize gelebilir. Aldığınız kararlarda yüksek beklenti ve abartılı davranışlarda bulunmamaya dikkat edin. Bilinçaltınızdaki yoğunluk tüm hızıyla bu ayda devam ediyor. Kardeşler ve yakın çevrenizle olan iletişimlerde eski mevzular tekrar masaya yatırılmak üzere yüzeye çıkabilir. Yatırımcılarınız veya ortaklı gelirlerinizdeki istikrarı yakalayamama durumu bu ara baskın bir şekilde ortaya çıkabilir. Siz kendi adınıza istikrarı korumaya özen gösterin.

Aslan burcu Ekim 2022 aylık burç yorumu

Uzun soluklu ve istikrarlı ilerleyecek iş birlikleri yapmak istiyorsunuz. Bunun için gerekli motivasyon sizde var. Arkadaş gruplarından destek alıp yeni sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Yalnız ortaklık ve evlilikler için ani kopuşlar meydana gelebilir. Fevri adımlar atmayın. İletişim alanınıza gelen Venüs size diplomatik bir tavır getirecektir. Sosyal medya da görünürlüğünüz artabilir. Bu alandan işleriniz varsa bolca paylaşım yapın. Beklenmedik taşınmalar ve evinizde tadilat gibi dekorasyon işleri meşguliyetler yaratabilir. Aile büyüklerinizin hayatında da hızlı gelişmeler olası gözüküyor.

Başak burcu Ekim 2022 aylık burç yorumu

Yeni gelir kapısının açılma ihtimali bu ay çok yüksek bir ihtimal olarak duruyor. Ama nasılsa gelir var diyerek aşırı iyimser bir tavırla harcamalar yapmayın. Başvurduğunuz kredi var ise olumlu sonuçlanabilir. Kariyer alanından çok güzel destekleriniz var. İş yaşamınızda trafiğiniz ve mücadeleniz artıyor. Aynı anda birkaç işte bulunmak isteğinde olabilirsiniz. Koşturmacalar ve ani yurtdışı gezileri olabilir. Yalnız vize de evrak sorunu gibi uğraştıran gündemler olabilir. Kardeşlerinizin hayatında da önemli gelişmeler var. Yakın çevrenizdekilerle olan diyaloglarınız değişip dönüşerek bambaşka bir şekle doğru ilerleyebilir.

Terazi burcu Ekim 2022 aylık burç yorumu

Dikkat çekiciliğiniz artıyor. Bu ay dış görüntünüze odaklanmak isteyeceksiniz. Ne de olsa Güneş burcunuzda ve zaman sizin zamanınız! Üzerinizdeki sizi aşağı çeken tüm enerjilerden kurtulmak istiyorsunuz. İlişkiler alanınızda bulunan Jüpiter flörtöz yanınızı arttırıyor. Karşınıza çıkan kişileri aşırı idealize etmediğinizden emin olun. Çocukların velayeti ya da miras paylaşımı gibi konularınız varsa ani kopuşlar ve bir anda gündemin başka bir yöne evrilmesi gibi durumlar oluşabilir. Maddi kaynaklar alanınızdan alacağınız tutulma size yatırım konusunda yeni başlangıçlar getirebilir.

Akrep burcu Ekim 2022 aylık burç yorumu

Karmik alandan çok güzel destekler alıyorsunuz. Bu ay burcunuzda olacak olan Güneş tutulması hayatınızla ilgili radikal kararlar aldırabilir. Geçmişten gelen aile travmalarınız var ise kaygılı hissetmemek adına psikoterapi ya da aile dizimi gibi alanlara başvurabilirsiniz. Ani taşınmalar bu dönemde söz konusu olabilir. Bekar Akrep burçları evlilik alanınız çok aktif hızlı bir şekilde evlenme kararı alabilirsiniz. Yepyeni bir ortaklığa da başlayabilirsiniz. Bu dönem karşınıza çıkan her insanın kadersel bir şekilde hayatınızda yer alacağını bilin. Belki etkisi şuan büyük olmayabilir ama ileride büyük değişimleri tetiklediğini göreceksiniz.

Yay burcu Ekim 2022 aylık burç yorumu

Yakın çevrenizle ya da kardeşlerinizle yeni bir ortaklığa adım atabilirsiniz. Kendinizi hayallerinizin peşinden gitmek için motive ediyorsunuz. Yeni atılımlar yapmadan önce geçmiş defterleri temizlediğinizden emin olun. Sağlık açısından sinir sistemi hassasiyetleri yaşayabilirsiniz. Kaygılarınızı yönetebilmek adına uzun yürüyüşlere çıkmayı deneyin. Nefes terapisi almak, meditasyona başlamak ve arada kabuğunuza çekilmek de bu dönem iyi gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

Oğlak burcu Ekim 2022 aylık burç yorumu

Spekülatif yatırımlar konusu bu ay sizin için hassasiyet yaratıyor. Riskli adımlar atmadığınızdan emin olun. Taşınma ve evinizi yenileme gündemleriniz varsa aşırı harcama yapma ve lüks ürünler seçme gibi bir psikoloji içinde olabilirsiniz. Kariyer alanınız ise şanslı olduğunuz alan ve güzel destekler alıyorsunuz. Bu ay iyi yönetmeniz gereken alan arkadaş çevrenizle olan diyaloglarınız olacak. Yeni bir sosyal ortama da katılmanızı sağlayacak iş birlikleriniz olabilir.

Kova burcu Ekim 2022 aylık burç yorumu

Uzun yolculuklar, yurtdışı seyahatleri bu ara içinizi kıpır kıpır ediyor. İmkanınız varsa size iyi gelecektir. Ufkunuzu genişletmek için yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Sosyal medya ve e-ticaret işleriniz de yeni anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Yurtdışına taşınma ve 2.ci vatandaşlık konularınız içinde gündemler meydana gelebilir. Ani gelişen aile içi huzursuzlukları olabilir. Kariyer alanınız ise tutulmadan tam etki alıyor. Kadersel olarak iş değişiklikleri, taşınmalar, terfi alma ve bölüm değiştirme gibi sonuçlar göksel etki ile hayatınızda ani bir şekilde belirebilir.

Balık burcu Ekim 2022 aylık burç yorumu

Ortaklı gelirleriniz, eşinizin gelirleri ile ilgili bu dönem keyifli gelişmeler olabilir. Başvurduğunuz krediler için güzel haberler alabilirsiniz. Gelen paralar aşırı harcama eğilimi yaratabilir. Fazlasına kaçmadığınıza emin olun. Aile büyükleri ve kardeşleriniz ile ilgili çözmeniz gereken konular tekrar masaya yatırılabilir. Kardeşlerinizin hayatında olan gelişmeler sizi de yakında ilgilendirecektir. Eğitim alanınız da çok aktif yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Uzak akrabalarınızla da iletişim bu ara ön plana çıkabilir.

Pınar Kanbak

İlginizi çekebilir: