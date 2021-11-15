Ehliyeti kaptıran Defne Samyeli özel şoför tuttu!

Güzel şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, önceki akşam Sarıyer’de bir balıkçıdan çıkarken kameralar tarafından görüntülendi. Kendisini çeken muhabirlere görüntü vermemek için aracını neredeyse mekanın içine kadar sokturan Samyeli, sağ koltuğa geçip hızlıca mekandan uzaklaştı. Geçtiğimiz günlerde ehliyetini kaptıran güzel şarkıcının, aracı kullanması için özel şoför tutması dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz ekim ayında bir mekanda alkol aldıktan sonra aracını kullanmak için direksiyon başına geçen Defne Samyeli’nin, trafik kontrolü esnasında yasal sınırların üzerinde alkol aldığı tespit edilince ehliyeti elinden alınmıştı.