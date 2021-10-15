Efsane Odağ’dan çarpıcı açıklamalar

Show TV’de yayınlanan Yalancı dizisinin güzel oyuncusu Efsane Odağ Haber Türk’ten Aytekin Teker’e konuştu. Oyuncu olmaya karar verme sürecini anlatan Odağ, “Eğer gerçekten hayalini kurduğum ve beni heyecanlandıran işin peşinden gitmezsem mutsuz olacağımı fark ettim” dedi.

“Hikaye kurgusu beni çok etkiledi”

Sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Efsane Odağ, “Senaryoyu ilk okuduğumda karakterler ve hikayenin gerçeğe çok yakın olması ile hikaye kurgusu beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

Yalancı dizisinde cinsel suçlar bürosunda komser yardımcısı Görkem Bilgen’i oynayan Efsane Odağ, “Görkem’in hikayesini ilk okuduğumda birçok kadının hikayeleri üzerinden değerlendirmiştim. İşi gereği bu hikayelerin içinde ve karakterin sağduyusuyla gerçeği bulmak üzerinden çalışan bir içgüdü sistemi var. Bu da sürekli açık bir algı ve öğrenme bütünlüğü anlamına geliyor… Bu işleyişin nasıl olduğunu keşfetmek iz bırakıyor bende. Görkem’i canlandırırken aklının köşesinde hep en az bir dosyanın açık kaldığı bir zihni keşfetme halini deneyimliyorum.”

Yalancı dizisinin oyuncuları kim?

Yapımcılığını Süreç Film’in yaptığı Show TV’de yayınlanan Yalancı dizisinin oyuncuları şöyle: Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’ın yer aldığı dizinin diğer oyuncuları; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin.

Yalancı dizisinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer otururken, senaryosunu ise Yazıhane ekibi kaleme aldı.