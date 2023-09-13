Çorum’da çekilen ‘Efsane’ filmi setinde meydana gelen yangın, üzücü bir olaya neden oldu. Filmin yapımcılığını üstlenen Aytaç Medya, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, kullanılan öküzlerden birinin hayatını kaybettiği duyurdu. Çekimlerine devam edilen filmi oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz gibi isimlerin yanı sıra Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi isimler yer alıyor.

İlgili