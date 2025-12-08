Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Efes’in Sırrı’, 2026’nın en eğlenceli aile filmlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Gökhan Tiryaki’nin üstlendiği ‘Efes’in Sırrı’ filminin fragmanı ve afişi yayınlandı. 16 Ocak’ta vizyona girecek ‘Efes’in Sırrı’ yalnız bir çocuğun hayatını değiştiren, cesaret ve dostluk dolu sımsıcak bir hikayeyi beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

İçine kapanık ve yalnız bir çocuk olan Tuna’nın (Mert Ege Ak) hayatı, bir anda karşısına çıkan sıra dışı misafirlerle yeniden şekillenir. Bir kazı alanında yaşanan tuhaf olay sonucu arkeologların çocuk bedenine dönmesi, Tuna’nın sessiz ve kendi halindeki dünyasını tamamen değiştirir. Yayınlanan fragman ve fotoğraflar, bu olağanüstü dönüşümün renkli ve eğlenceli anlarını aktarıyor.

Efes’in büyülü atmosferinde çekilen film, antik dünyanın izlerini modern bir hikayeyle buluştururken seyirciye hem görsel hem duygusal açıdan zengin bir deneyim sunuyor. Çocuğa dönen arkeologların maceraya kattığı mizah ve enerji, Tuna’nın içsel yolculuğunu daha da anlamlı bir hale getirirken, film yediden yetmişe herkesin keyifle izleyeceği merak ve keşif dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz ve Abdullah Şahin ve Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.