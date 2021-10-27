EEG Nedir? Nasıl Çekilir?

EEG nedir nasıl çekilir veya vücuda herhangi bir zararı var mıdır merak edilmekte ve araştırılmaktadır. EEG beyin fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak için beyindeki elektrik dalgalarını cihaz yardımıyla ölçen beynin fonksiyonları hakkında detaylı bilgi veren testtir. EEG çekiminin yapılması için elektrotlar iki kulak memesine veya saçlı kafa derisine özel yapıştırıcılar yardımıyla yapıştırılmaktadır. Belirli bölgelere yapıştırılan elektrotlar sayesinde beyindeki elektrik aktivitesi ölçülür ve hekimin isteği dâhilinde kişiler uyanıklık, resme bakma veya uyku gibi işlemlerden geçirilerek de ölçümler yapılabilir. En bilindik EEG uygulamaları uzman tıp hekimi tarafından epilepsi veya başka bir beyin bozukluğunu saptamak için kullanılır veya önerilir.

Bazı hastalar için ise EEG çekimi farklılık gösterebilir hastanın hastalığının teşhisi için EEG uygulaması sırasında hastanın uyuması gerekebilir bunun için ise çekim öncesi hastanın uykusuz gelmesi önerilir veya hastaya uygulayan hekim tarafından uyku ilacı verilebilir. Ayrıca EEG çekimi öncesi hastaların kafein tüketmemesi ve saç derisinin temiz olması gerekmektedir. EEG çekilirken uyku sırasında işlem yapılıyorsa eğer çekilen testler diğerlerine göre daha uzun sürebilir. EEG testi sırasında kişilerden rahat pozisyonda olmaları ve gevşemeleri istenmektedir ancak çekim sırasında sağlık görevlilerinin test uygulanan kişiye bazı yönlendirmeleri olacaktır. Bu yönlendirmeler ise gözünü açıp kapatması, yazıyı okumak, resme bakmak veya basit matematik işlemi yapmak gibi yapılan işlemler sonucu sonuçlar bir kâğıda veya dijital ortama aktarılarak uzman hekim tarafından incelenir ve yorumlanır.

EEG Neden Çekilir?

EEG neden çekilir sorusunun en net cevabı beyinle ilgili herhangi bir hastalığın olup olmadığını öğrenmektir. Beyinde herhangi bir hastalık olması durumunda beyindeki elektriksel aktiviteler bozulur. EEG yardımıyla teşhis konulacak hastalıklar ise şu şekilde belirtilmektedir:

Unutkanlık (demans)

Hafızada bulunan problemler

Uyku bozuklukları

Psikiyatrik hastalıklar

Nöropsikiyatrik bozukluklar

Beyin tümörleri

İnme- felç

Beyin iltihabı

Kafa yaralanmasına bağlı beyinde meydana gelen travmalar

Epilepsi- sara

Belirtilen bu hastalıkların dışında komada bulunan hastalara da uygulanan testtir. EEG çekiminin komadaki hastalara uygulanma sebebi ise hastaların beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Bazı beyin ameliyatlarının uygulanmasında EEG çekimi ameliyat sırasında yapılmaktadır. Sıklıkla EEG kullanımı epilepsi hastalarında epilepsi tanısı koymakta yol gösterici olacaktır.

EEG Testi Yaptırmak Riskli Midir?

EEG testi yaptırmak risksiz ve güvenilir olduğu gibi uygulanan hastalarda ağrı veya acı oluşturmamaktadır. EEG sırasında nöbet oluşması veya uzmanlar tarafından nöbet oluşturulması beyin dalgalarını izlemek için önemli ve gereklidir. Test sırasında oluşan nöbetlere sağlık görevlileri müdahale etmektedir ve herhangi bir olumsuzluk hasta kişi üzerinde etkili olmayacaktır. EEG testi uygulanırken yanlış bilindiği gibi kişilere ve kişinin vücuduna elektrik verilmez sadece beynin elektriksel aktiviteleri ölçülerek cihaza aktarılır. Çekim sırasında kişiye herhangi bir rahatsızlık hissi vermediği gibi güvenilir bir test aracıdır.