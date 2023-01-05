Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Edward Norton’ın, geçmişte atalarının köle sahibi olduğu ortaya çıktı. Sinema, müzik ve sanat camiasındaki ünlü isimlerin aile geçmişlerini araştıran ‘Finding Your Roots’ isimli programa konuşan Norton, bu durumdan rahatsız olduğu dile getirmişti.

Kendisiyle ilgili yapılan araştırma sonucu Edward Norton’ın, pek çok yapımda adı geçen Amerikan yerlisi Pocahontas’ın 12. dereceden torunu olduğu öğrenildi.

Programın tarihçisi Henry Louis Gates Jr., 53 yaşındaki oyuncuya “Pocahontas senin 12. dereceden büyükannen” dedi.