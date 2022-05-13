Ünlü popçu Edis, 4 aydır Amerika’da yürüttüğü müzik çalışmalarının ardından Türkiye turnesine çıktı. Türkiye turnesi çerçevesinde vereceği konserlerde ise ilk durağı Bursa oldu. Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda Bursalılarla bir araya gelen Edis, sevenlerine inanılmaz bir gece yaşattı. Unutulmaz gecenin şarkı aralarında ise yaptığı samimi açıklamalar sevenlerini şaşırttı.

“Anne ve babam burada tanışmış.”

Başarılı şarkıcı Edis, Bursa’nın kendisi için önemli olduğunu dile getirdi. Edis, “Türkiye turnemizin ilk şehri Bursa oldu. Bize uğurlu geliyorsunuz her seferinde, hep bir şey geliyor başımıza sonrasında. Bursa’yı çok seviyorum. Annem ile babam Bursa’da tanışmış. Üniversitede burada okurken benim oluş sürecim başlamış.” ifadelerinde bulundu.