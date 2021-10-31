Edis Zeynep Bastık’la yaptığı dans hakkında ilk defa konuştu

Zeynep Bastık ile dans videosu hakkında ilk defa konuşan şarkıcı Edis, “Her şeyden önce biz Zeynep’le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi menajerim… Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm” dedi

Show TV’den Ömür Sabuncuoğluna ilk kez bu kadar net konuşan Edis, “Her şeyden önce biz Zeynep’le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi (Tolga Akış) menajerim. Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi. Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep’in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı. Aslında açıklanacak bir şey yok, sahne üstündeki gösteri gerçek hayattan başka bir şeydir.” ifadelerini kullandı.