Edis ve Zeynep Bastık’ın Olay Yaratan Dansına Eşi Tolga Akış’tan Tepki Geldi

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir partide Zeynep Bastık ve Edis’in samimi dans videosu, sosyal medyayı ve magazin gündemini sallamıştı. Videonun yayılmasıyla beraber çok fazla eleştiri alan Bastık’ın eşi Tolga Akış, sosyal medya hesabından kendisine gelen eleştirileri dalga geçercesine takipçileriyle paylaşarak konu hakkında ne düşündüğünü belirtmiş oldu.

Kendisi hakkında yapılan yorumlara Tolga Akış’ın Instagram hikayesinde verdiği cevaplar;