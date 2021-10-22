Edis Türkiye Turnesine Bomba Gibi Başladı

Edis’in Türkiye konser turnesinin ilk durağı Harbiye Açıkhava’ydı. Dün akşam unutulmaz bir konser veren Edis’e, sevenleri konser boyunca eşlik etti. Edis’in de bünyesinde bulunduğu Warner Music şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Alfonso Perez Soto da sanatçıyı izleyenler arasındaydı.

NFT dünyasına katıldı

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yapılan lansmanda, gün geçtikçe daha fazla ilgi gören NFT dünyasına katıldığını duyurmuştu. Edis Fan Tokenleri’nin satışa sunulduğu kripto para şirketi tarafından düzenlenen konserde, hayranları ve yakınları ünlü şarkıcıyı yalnız bırakmadı.

İstanbul‘da başlayan Edis Türkiye turnesi Bursa, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, İzmir, Denizli, Antalya ve Mersin‘de devam edecek. Toplam 10 şehirde gerçekleşecek turne 21 Kasım’da sona erecek.