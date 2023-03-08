Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketi olarak bilinen depremler ardından birçok ünlü isim depremzedeler için ayni ve nakdi yardımda bulundular. Bu isimlerden biride ünlü şarkıcı Edis oldu. Depremzedeler için 400 bin TL bağışta bulunan Edis, sosyal medya hesabından takipçilerine yardım için çağrıda da bulunmuştu.

Edis Görgülü, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Müzikle birbirimizin duygularına dokunmayı çok özledim. Sizi çok özledim. Yakında görüşüyoruz.” şeklinde takipçilerine seslendi.

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