Bursa’da önceki akşam alışveriş merkezinin otopark alanında yapılan Edis ve Gazapizm konserine binlerce kişi katıldı. Taciz iddiası nedeniyle çıkan kavgada onlarca kişi, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi.O anlar, diğer katılımcıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aşırı kalabalık sebebiyle ara ara gerginliklerin yaşandığı konser meydanında taciz iddiası ve ‘yan bakma’ tartışması, büyük bir kavgayla sonuçlandı. Onlarca kişi tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Konser alanının dışına da taşan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

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