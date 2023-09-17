Başarılı şarkıcı Edis, geçtiğimiz gün katıldığı bir davette gazetecilerle bir araya geldi. Ünlü isim, “Çok görüşemiyoruz sizlerle. Çünkü ben dışarıya çok çıkmıyorum hep stüdyodayım. Kendime çok fazla zaman ayıramıyorum. İş ne derse onu yaşıyorum” diyerek sohbete başladı.

Yaz sezonunda pek tatil yapamadığını belirten Edis, “Bu yaz istediğim gibi tatil yapamadım. Ailemle görüşemedim, arkadaşlarımla görüşemedim. İsyan gibi olmasın ama çok çalıştık ve hiç dışarıya çıkamadım. İş olsun ama ya önemli olan o” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’dan ev alacağı yönündeki iddiaları ile ilgili konuşan “İki günlük gittim, Tek kaçamak o oldu yani. Tatil yapmak kadar da normal bir durum yok. Uçakta fotoğraf çektiler diye bir şey olmasına da gerek yok. Orada kim çekmiş olabilir, ona kızdım. Sürekli yurt dışına gidiyorum. Arkadaşlarımızla bir yer seçip, sürekli orda buluşuyoruz. Sık sık gidiyorum ve tek gidiyorum” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Gülşen ile ‘Sor’ isimli şarkıda düet yapan Edis Görgülü, “Radyolarda ve televizyonlarda en çok yayınlanan şarkı olmuş. Çok mutlu oldum ama Gülşen’le birlikte olmak da çok keyifli. Hangi dönemde olursa olsun her zaman Gülşen ile çalışmak çok keyif veriyor bana. Bir de Serdar Ortaç şarkısı var tabii. Serdar Ortaç şarkısı okumak benim için önemliydi. Lisedeyken dinleyip, unutamadığım bir şarkıydı. Hepsi bir hayali gerçekleştirmek gibi oldu” dedi.