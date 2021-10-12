EDHO’nun Yeni Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Oktay Kaynarca’nın başrolünü üstlendiği ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yedinci sezonu yayın tarihi belli oldu.

15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, altı sezonu geride bırakmıştı. Gelen haberlere göre, fenomen haline gelen EDHO, 200. bölümüyle 26 Ekim Salı Akşamı ATV ekranında olacak.

Yeni sezonda EDHO’da kimler var?

Geçen hafta yapılan açıklamada dizinin oyuncu kadrosuna 12 yeni ismin katıldığı açıklanmıştı. Açıklamaya göre Uğur Yücel, Levent Ülgen, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Eren Vurdem ve Alara Turan yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile karşımıza çıkacak. Ayrıca İlker Aksum da yeni sezonda konuk oyuncu olarak dizide yer alacak.