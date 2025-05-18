Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Enis Batur’un edebi mirası, dergiciliği ve yayıncılığı, “Enis Batur İçin Yerli Yersiz Bir Kolokyum Çatma Denemesi” başlıklı sempozyumda ele alındı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 21 Mayıs’ta Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda düzenlenen etkinlikte, akademisyenler ve yazarlar Batur’un çok yönlü üretimi üzerine konuşmalar yaptı. Açılış konuşmalarını Erol Gökşen ve Habil Sağlam gerçekleştirdi.

Gün boyunca süren beş oturumda; Batur’un şiiri, denemeciliği, dergiciliği, kitaplarla ilişkisi ve edebiyat dünyasındaki yeri çok boyutlu biçimde tartışıldı. Oturumlarda Ömer Erdem, Yüce Aydoğan, Esra Ermert, Aytuğ Kargı, Levent Şentürk, Barış Yılmaz, Habil Sağlam, Baki Asiltürk, Mustafa Aplay, Burcu Şahin, Hasan Turgut, Selahattin Özpalabıyıklar, Emin Nedret İşli, Mehmet Can Doğan, Mehmet Erken, Oğuz Demiralp, Mesut Varlık ve Çağlayan Çevik gibi isimler bildirilerini sundular.

Sempozyum, Enis Batur’un “Pergel Metaforu – Yerli Yersiz Oluş Üzre” başlıklı kapanış konuşmasıyla sona erdi. Batur, edebiyatta “yerli olmamak” eleştirisine pergel metaforuyla yanıt vererek, sabit ayağının Türkçede olduğunu ancak hareketli ayağıyla her yere uzanmak istediğini belirtti. Konuşmasını “Şartlar ne olursa olsun, üretmeye devam” sözleriyle tamamlayan Batur, üretmeye devam edeceğini ve dinleyicileri de üretmeye çağırdığını vurguladı.