Eda Taşpınar’ın Yıldız Dükkânı için tasarladığı parfüm şişesi davalık oldu. Şirket, şişe tasarımını gizlice kendi adına tescil ettirdiği iddiasıyla Selim Yeşil’e açtığı davayı kazandı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Yıldız Dükkânı Kozmetik Pazarlama ve Sanayi Şirketi, Eda Taşpınar markası için tasarlanan şişe üzerinde hak sahibiydi. Davaya konu şişe, Taşpınar tarafından tasarlanmıştı. Bu tasarımı ilk defa Yıldız Dükkânı kamuoyuna sundu.

İddiaya göre Selim Yeşil, başka bir mahkemeye başvurarak şişe tasarımının kendisine ait olduğunu öne sürdü. Bu davayla birlikte tasarımın gizlice tescil ettirildiğini öğrenen Yıldız Dükkânı’nın avukatı, “Selim Yeşil, müvekkil şirketin ticari yaşantısına zarar verecek davranışta bulunmuştur” dedi.