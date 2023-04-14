Stil ikonu Eda Taşpınar ve sevgilisi Patrick’in ayrılık sebebi belli oldu. Bir süre önce mescitte verdiği poz nedeniyle hakkında soruşturma açılan Taşpınar’a telefon ve mail yoluyla gelen tepkiler, Patrick’i endişelendirdi. Patrick’in ilişkilerine son vermesinin nedeninin de bu olduğu iddia ediliyor.

Yaşadığı zor günlerin ardından işine odaklanan Taşpınar, 2022 yılında Meksika Tulum’da sevgilisiyle aşklarını ilan etmiş ve evlilik hazırlığı yapıyordu. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşpınar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlatmıştı.

Taşpınar, soruşturma sonrası İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ifade vermişti. Ancak 2022’nin sonlarında Patrick’le birlikte Galataport’ta görüntülenen Taşpınar, ilişkilerinin iyi gittiğini söylemişti.