Eda Taşpınar bir süre önce Instagram tarafından müstehcen bulunarak yayından kaldırılan pozuyla günlerce konuşulmuştu.

Eda Taşpınar son olarak, sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğrafıyla Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Dudak dudağa aşk pozu

Verdiği cesur tatil pozlarıyla tanınan Eda Taşpınar bu sefer aşkını ilan etmişti. Daha önce ‘Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’ yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar yeni aşkıyla poz verdi.

Çıplak pozlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaşınca beğeni topladı.