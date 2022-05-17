Yaz aylarının en gözde isimlerinden biri olan olan Eda Taşpınar, önceki gün Nişantaşı’nda bir eczanede görüntülendi 42 yaşındaki sosyetik güzel Taşpınar, gazetecilerin sorularını cevapladı. Tatil pozlarıyla yaz kış takipçilerini kıskandıran Eda Taşpınar, “Bodrum aşkınız bitti mi?” sorusunu şu şekilde

cevapladı:”Mykonos’da evim var. Beş ay Mykonos’da kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez ama senelerce yaşadım orada. Yaşanacak ve görülecek çok yerler var dünyada, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum. Bodrum’un pahalılığı konusunda pek bilgim yok çünkü uzun süredir gitmiyorum.

“Sosyetik güzel Taşpınar , aşk hayatı soruları üzerine “Konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim” demekle yetindi. Taşpınar, adını sır gibi sakladığı ve sürekli “Arkadaşım” dediği sevgilisi ilgili geçtiğimiz haftalarda sorulan soruya, “Bir yabancı arkadaşım, Türkiye’yi gezdiriyorum. Bir ilişki durumu yok” cevabını