Eda Ece’nin Merak Uyandıran Yeni Projesi

Sevilen dizi Yasak Elma dizisinde yer alan Eda Ece, programda samimi açıklamalar yaptı.

“Kendim yazacağım”

Hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle ilgili yöneltilen soruları samimi bir şekilde cevaplayan Eda Ece, kendi komedi dizisini yapacağını açıkladı. Projesiyle ilgili, “Şu an görüşüyoruz. Yarım saatlik, 10 bölümlük bir iş olacak. Yapım şirketim de var. Kendim yazacağım. Kazandığım paraları bu işlere yatırmak istiyorum” şeklinde açıklama yaptı.

“Hep beraber kilo aldık”

Özel hayatıyla ilgili de konuşan Ece, “Cips, çikolata, jelibon, burger, hepsini çok severim. Stres içinde sette hep beraber kilo aldık. Makyöz bile almış. Beş senedir kayıttayız. Geçen sene 11 ay kayıttaydık. Kardeşim beni çekme diyesim geliyor. Spor yapmıyorum. Profesyonel sporcu bir sevgilim var. Spora olan borcumu böyle ödediğimi düşünüyorum” açıklamalarıyla sevenlerini güldürdü.