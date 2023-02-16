Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde meydana gelen iki büyük deprem sonrası yıkıma uğrayan iller için düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek‘ deprem ortak yayınında birçok ünlü isim bağış toplamak için bir araya geldi. Programa katılan isimlerden oyuncu Eda Ece, makyajsız haliyle dikkat çekti.

Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında yer alan ünlü isimler arasında bulunan Eda Ece’nin makyajsız ve doğal hali izleyicilerden büyük alkış topladı.

“Duygularımızın vücut bulmuş hali”

Sosyal medya kullanıcıları Eda Ece hakkında şu yorumlarda bulundu:

“Orda duygularımızın vücut bulmuş hali olarak bizi temsil eden kişi Eda Ece”,

“Makyajsız ve saçını sade at kuyruğu yapıp gelerek duygularını yüzüne yansıttığın için halktan biri olduğunu hissettirdiğin için teşekkürler Eda Ece.”,

“Saçı da yapılı değil olduğu gibi acıyı hissederek katılmış”

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