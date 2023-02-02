Ünlü oyuncu Eda Ece’nin ‘Yıldız’ karakteriyle başrolünü üstlendiği Yasak Elma dizisinin yüksek reytingler nedeniyle önümüzdeki sezon da devam edileceği gündemdeydi. Bunun sonucunda, dizinin gidişatı ve reytinglerinden memnun olan yapımcı Fatih Aksoy, sezon sonu için final kararı almamayı planlıyordu.

Diğer yandan Eda Ece, bu düşünceye katılmadığını sosyal medya üzerinden belirtti. Ece, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla yedinci sezonda olmayacağına dair bir imada bulundu.

Eda Ece’den açıklama geldi

Oyuncu Eda Ece, bu gibi haberlerin yer aldığı bir sosyal medya kullanıcısının gönderisine karşılık olarak, “7 yok. Allah olmayana versin” mesajını iletti.

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