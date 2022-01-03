FOX TV’nin reyting rekortmeni ‘Yasak Elma’ dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, j üri üyeleri arasında yer aldığı ve 1 Ocak’ta ilk bölümü yayınlanan “Maske Kimsin Sen?” programına yönelik gelen RTÜK yasaklamasına dair açıklama yaptı.

Maske Kimsin Sen? için “Paganizm ve satanizm propagandası var” eleştirilerine yönelik açıklamada bulunan başarılı oyuncu, RTÜK’e olan sitemini şu sözlerle dillendirdi.

Maske Kimsin sen tüm dünyada olan bir yarışma formatı "Masked Singer" yayınlandığı ülkeler ekte. Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır da dahil. pic.twitter.com/TQXdQkixDe — Eda Ece (@edaeceu) January 2, 2022

Eda Ece, “Maske Kimsin sen tüm dünyada olan bir yarışma formatı “Masked Singer” yayınlandığı ülkeler ekte. Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır da dahil” ifadelerini görseller ekleyerek tweet attı.