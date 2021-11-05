Eda Ece’den itiraf: Herkes beni Yıldız sanıyor

Bir mağazada ayna selfiesi yapan güzel oyuncu, sosyal medya hesabında, “Run Lola run! Set dışı hayatımdan pek paylaşım yapmıyorum haklısınız! herkes beni Yıldız sanıyor” notuyla selfiesini paylaştı.

Anadolu Efes takımının koçu Ergin Ataman’ın eşi Berna Ataman, Eda Ece’nin paylaşımına, “”Caption okumadan tam da aynı şeyyi düşündüm. Yıldız’ın elli tonunu her yerde görüyor zaten takipçiler biraz da Eda mı lazım acaba diye, ama madem mahrumiyet yeri susuyorum” cevabını verdi. Buna karşılık Eda Ece de, “Her şeyimi bir anda koysam ya” dedi.