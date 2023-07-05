Ünlü oyuncu Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak’ta yer alan bir veterinerden çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Ece, “Balayımız çok güzel geçiyor. Düğünümüz de çok keyifli geçmişti ama biraz moralim bozuk. Köpeğim yaşlı olduğu için biraz oksijene ihtiyacı vardı, o yüzden bugün burada kalması gerekiyor” şeklinde konuştu.

33 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin “Yakın arkadaşınız Şevval Sam da aradığı aşkı buldu” sözlerinin üzerine, “Hepimiz çok mutluyuz. Onun da güzel bir ilişkisi var. Mutlu olsunlar” dedi.