02.08.2023

Disney Plus’ın bazı projelerinde rol alan oyuncuların aksine Eda Ece, ‘Atatürk’ dizisinin yayınlanmamasına karar veren Disney’e tepki gösterdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Ece, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını yayınlayarak “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ortak sevdası, minneti, şükrü Atatürk” notunu yazdı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından takdir edildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Disney Plus’ın bu kararı karşısında sessiz kalan ünlülere tepki gösterdi.