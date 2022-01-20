Oyuncu Eda Ece ikinci kez koronavirüse yaklandığını duyurdu. Ece, “ Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum” dedi.

Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandığı Twitter hesabından duyurdu.

İkinci kez yakalandı

Eda Ece, sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, “2. kez kovid oldum, Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen’e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, İlk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, Önce sağlık” ifadelerini kullandı.

Projeler devam edecek mi?

Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen projelerinde yer alan güzel oyuncu Eda Ece, Dizi ve program çekimlerini daha önce yaptığını belirtti. Ece, ‘Hemen endişeler başlamış açıklayayım. Yasak Elma yeni bölümü zaten oynamıştım, sorun yok! Maske Kimsin Sen’de yeni bölümde varım, sonrasına bakacağız durumuma göre… Önce sağlık! Öptüm dicektim ki size de geçmesin geri aldım” dedi.