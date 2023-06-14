Geçtiğimiz gün düzenlenen ödül töreninde ödülünü almak için sahneye çıkan Eda Ece, teşekkür konuşması sırasında depremzedeler ile ilgili söyledikleri nedeniyle tepki çekti.

Sözlerinden dolayı adeta linç edilen 32 yaşındaki oyuncu, dün akşam yaptığı açıklamasında “Ben özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. Fesatça ve negatifçe bakmak linççi tayfanın işi. Benim kötü niyetle kimsenin acısını, travmasını tetikleyecek bir şey söyleme amacım asla yoktu” dedi. Bugün yeni bir açıklama yaparak kendisine bir özeleştiride bulunan Eda Ece, kimsenin acısıyla dalga geçmediğini belirtti. Ece, açıklamasında “Ben sanki depremzedelerin acısını ve travmasını tiye almış, espri yapmışım gibi lanse ediliyorum. Konuşmanın tamamını dinlemeyenler bana ‘bunu da yapamazsın’ diyor. Ben kimsenin acısının, travmasının ve felaketinin mizahını yapmadım. Ben sadece bir sandık şakası yaptım. Orada da ben eleştiririm ama siz yönetim şeklinde memnun olduğunuzu söylersiniz bu da sizin görüşünüz olur. Fikir ayrılığı olabilir, herkesin kendi görüşü. Ben sadece bunun şakasını yaptım” dedi.

Kendisi hakkında yapılan “Iban at yardımlarını gönderelim” yorumlarına tepkisiz kalmaya Ece, “Tek üzüldüğüm konu insanların acısını tiye almışım gibi gösterilmek. Benim içimi Allah biliyor. Ben kimsenin kalbini kırmak için yapmadım. ‘Iban at da yardımlarını geri gönderelim’ diyorlar. Ne alakası var ben yardımın lafını mı ettim? Ben bu konuda espri yapmadım ki zaten. Hiçbir zaman da yapmam. Ben sizden daha hassasım, bu konuyla ilgili sarsıldım. Elinden geleni hala yapan bir insanım, hepinizin yaptığı gibi.” ifadelerine yer vermişti.

Konuyla ilgili kendisini eleştiren ünlü isim, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Benim kendimde özeleştiri yapacağım tek bir konu var. Özgürlükten bahsedip ben özgür olayım deyip başkasının istediğini seçmesinde ve alkışlamasında özgür olmayacak… Bu çifte standart olur, bu yapılamaz. Herkesin görüşü ve destekleyeceği insan kendine. Ben kimsenin hür iradesine karışamam. Keşke konuşmanın sonunda neyse herkesin kendi tercihi deseymişim. İnsanları tiye aldığımı falan da kabul etmiyorum.”