Ed Sheeran tekrar sahnede!

Shape of You şarkısıyla ünlü Ed Sheeran, yeni albümü “Equals”ın tanıtımı için önceki günlerde New York’da Butterfly isimli mekanda sahne aldı.

30 yaşındaki genç şarkıcı, geçen ay yakalandığı COVID-19 sebebiyle albümünün tanıtımını ertelemek zorunda kalmıştı. Zorunlu karantina sürecinden sonra tekrar sahnelere dönen Sheeran, akustik gitarıyla sevenlerine yeni albümünün tanıtımını gerçekleştirdi. Sahne öncesi hayranlarıyla yemek yiyip sohbet eden Ed Sheeran, samimi görüntüler vermeyi de unutmadı.

Bad Habits ve Shivers isimli hit parçalarından oluşan yeni albümü Equals, 29 Ekim’de yayınlanmış fakat Sheeran albümünü tanıtmaya fırsat bulamadan virüse yakalanmıştı. 14 aylık kızı da virüse yakalanırken Sheeran süreci böyle anlattı: “Evde sadece ben ve kızım vardık, karım bir süre yan evde yaşadı. Bana teşhis konduğunda karım uzaktaydı böylece bize akşam yemeği hazırlayıp bırakacaktı. Aslında kızımla bire bir vakit geçirmek gerçekten güzeldi.”