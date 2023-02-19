Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım için afet bölgesine giden Ecem Erkek, Hatay’daki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeleri için gönderilen yardımların dağıtımında görev aldı.

Yaşadığı acıyı Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan 33 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Şehrin ortasında tam da böyle bir ateş var. Küllenmesi zor, uzunca bir süre yanacak ve yakacak belli. Seninle böyle tanışmayı istemezdim Hatay… İsterdim ki ayrıldığımda aklımda sadece o usulca süzülüp giden asi nehri kalsın… Saatlerce yediğim müthiş yemekleri, o yemekleri yapan güzel insanları anlatayım… Ama şimdi aklımda kalan seninle ilgili tek şey yalnızlığın. Çok üzgünüm.”