Müzisyen ve şarkıcı Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin, uzun süredir 2015 Miss Turkey güzeli ve voleybolcu Ecem Çırpan ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Son olarak tatil için Kapadokya’ya giden çift, doğal güzellikler içinde aşklarını tazeledi.

Çırpan, Instagram hesabından yayınladığı tatil karelerine ise “Gökyüzü sadece Ütopya’da parlıyor” notunu düştü.

Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Şahin de gönderiye “Bir de; gözlerinde sevgilim” yorumunu yaptı. Güzel isim ise Lider Şahin’in bu sözlerine, “Benim canım” yanıtını verdi.