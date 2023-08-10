Son olarak ‘Tozluyaka’ ve ‘Yüz Yıllık Mucize’ dizilerinde rol alan Ecem Çalhan, ALL dergisinde verdiği röportajda, sosyal medyada oluşturulan dijital kimlikler ve televizyonda kalıplaşmış güzellik algısından bahsetti

Sosyal medyada dolaşırken nelere dikkat ettiğinden bahseden Çalhan, “Sosyal medya beni bazen çok yoruyor. Garip bir dil oluşturulmuş, bir şeyi sevdiğin için paylaşıyorsun. Adın bundan faydalanana çıkıyor, bir şeyler paylaşmak istemiyorsun. İstemsizce insan yorumları önemsiyor. O yüzden sevgi dilini kabul ediyor ve kötü dil kullananı bu kadar önemsememeye davet ediyorum. Çünkü ben kendimden çok memnunum. Sosyal medyada başkası gibi davranmıyorum. Tabii ki personalarımız var. Fakat keskin bir sosyal personam olduğunu söyleyemem” dedi.

27 yaşındaki oyuncu, sektördeki güzellik kalıplarıyla ilgili algı hakkında ise “Bunu kendim için yaptığımı düşününce baskı altında hissetmiyorum. Zorundalık haline gelince bu bir sosyal baskı oluyor. Böyle başa çıkıyorum sanırım” dedi.