Gündüz kuşağı programlarına dair sert eleştirilerde bulunan Ece Üner, “Çok katmanlı bir sıkıntı var kadın kuşağı programlarında. Bunlardan bir tanesi evet yoksulların mahkemesi orası. Bunu kabul ediyorum. Özellikle Müge Anlı gibi bu işi yıllardır profesyonelce yapan insanların belli mercileri harekete geçirdiği ve insanların derdine derman olduğu boyutu var. Ama bunun yanı sıra benim karakterimde bir insana yanlış ve ters gelebilecek yönleri var. ‘Haysiyet’ adlı diye bir kitap yazıp insanların haysiyetleri gün içinde yaya yaya konuşmak bana dokundu.” sözlerini söyledi.

“Psikolojim bozuldu”

“4-6 kuşağı arasında bir canavar yaratılmış” diyen Ece Üner “Biz birbirimizi dikizlemeyi izlemeyi çok seviyoruz, iki onların felaketini izleyerek kendi felaketine katlanıyor, üç fasulye ayıklayan teyze bu programı izlerken fasulyenin fiyatını sorgulamıyor.” açıklamasında bulundu.

Sert eleştirilerine devam eden Ece Üner, programlara karşı tavrını kınayarak belli etti. Ayrıca, psikolojisinin programdan sonra bozulduğunu da itiraf etti.