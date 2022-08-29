Şimdilerde ‘Terzi’ isimli yeni projesinin çekimlerine devam eden Ece Sükan, yaz aylarının büyük bir bölümünü Bodrum’da geçirdikten sonra soluğu Yunanistan’da aldı. Günlük hayatından sporu eksik etmeyen Sükan, tatilde de bol bol yürüyüş yapıyor.

Ünlü oyuncu son olarak beyaz mayosuyla ısınma hareketli yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Gönderisine “Yürüyüşe hazırım” notunu düşen Sükan, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.