Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, uçakta seyahat ederken tanıştığı ve 2015 yılından beri aşk yaşadığı pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren ünlü şarkıcı, birinci yıldönümleri için sosyal medyadan aşk dolu bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından düğün fotoğraflarını paylaşan Seçkin, eşine olan sevgisini “Geçen sene tam da bugün hayatımın en güzel ‘Evet’ini haykırmıştım… Seninle geçen her gün hayatımın en güzel ve en özel günleri… Aşkım, sevgilim, en yakın arkadaşım, yoldaşım… Seni tanıdığım günden beri bir kere kalbimi kırmadın, beni hiç incitmedin, benimle birlikte benim hayallerimi kurdun ve sonsuz bir sevgiyle yanımda oldun. Ölüm bizi ayırana dek bu sevgiyi büyüteceğime dair sana söz veriyorum… Seni seviyorum.” sözleriyle dile getirdi.

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