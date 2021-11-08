Ece Seçkin mini elbisesiyle Bursa’yı salladı

Pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez çifti, iki ay önce nikah masasına oturarak evlenmişlerdi. Düğününde giydiği gelinlikleri hediye edeceğini söyleyen Seçkin, ilk gelinliğini İzmir’de verdiği konserde hayranına armağan etmişti.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yaptığı bu jestin dışında paylaştığı fotoğraflarla da sık sık sosyal medyanın gündeminde geliyor. En son Bursa’da konser veren Seçkin, giydiği sahne kıyafetiyle hayranlarının beğenisini topladı. Parıltılı ve derin sırt dekolteli mini elbisesiyle sahne alan şarkıcı, verdiği pozları “Bana yeni düşmanlar lazım!” notuyla Instagram hesabından paylaştı.