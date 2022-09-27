Takıntıları arasında en büyüğünün temizlik olduğunu açıklayan Ece Seçkin, “Özellikle kendi alanım. Onun dışında da temizlikle alakalı takıntılarım var. Saç ve kıl görmeye tahammüllüm yok; lavaboda, yerde falan. Bunlar beni hayatta en çok delirten şeyler. İşimle ilgili de takıntılarım var. Başak burcuyum, başak deliliği de var üzerimde” şeklinde konuştu.

Kendisinin ‘zır deli’ olduğunu söyleyen Seçkin, “Her şeyim zır deli, hiçbir şeyim normal değil. Mesela ne zaman ne yapacağımı asla kestiremezsiniz. Beni çok uzun seneler de tanısan kestiremezsin. Annem bile bana şaşırıyor” dedi.

Çocukluk yıllarından gelen bir hayalinin olduğundan bahseden 31 yaşındaki ünlü şarkıcı, “Bugün burada, bu sahnede, etrafında bir sürü insanın dolaştığı, şatafatlı kıyafetler giyen, saçları başları yapılan… Geçen gün makeup artistine şöyle bir laf söyledim; ‘Düşünebiliyor musun? Hep şey hayal ederdim. Starları gördüğümde kendi özel makeup artistleri var. Onlarla geziyorlar. Makeup artistleri de ünlü. Çocukken hep bunu düşünürdüm bu nasıl bir his? Orada olmak ne hissettirir’. Şu an çok şükür ki oradayım. Ekibimde ki herkes için söylüyorum. En iyi isimlerle çalışıyorum. Sahnedeyim. Benim tek bir hayalim vardı, o da buydu. Hayata karşı şükran doluyum” ifadelerini kullandı.

“Hukukçu olmak varken neden popçu oldun?” sorusu üzerine ise Ece Seçkin, “Tabii ki popçu olmak. Çünkü hukuk alanında ilerleseydim bugün popta olduğum kadar başarılı bir avukat olabilir miydim, bundan emin değilim. Popta olduğum kadar hırslı olur muydum, onu da bilmiyorum. Ben hayalini tercih eden, etme lüksü olan şanslı insanlardan biriydim. Sahne her şeyden daha ağır basıyor” şeklinde cevap verdi.