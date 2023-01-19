2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin, sahne kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

“Hoşuna mı Gidiyor, Adeyyo” gibi şarkılarıyla başarı yakalayan güzel şarkıcı Seçkin, sık sık sahne alarak sahnede giydiği kıyafetleri ile magazin gündeminde adından sıklıkla söz ettiriyor.

Antalya’da konser öncesi Instagram hesabından paylaşım yapan Ece Seçkin’in siyah derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti. Ünlü şarkıcının iddialı kıyafetiyle verdiği poz, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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