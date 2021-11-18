Ece Ronay’ın 23. yaş gününde kendisine aldığı aracın fiyatı dudak uçuklattı

‘Karpuz’ isimli şarkısının klibinde rol alan sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ve ses kayıtlarını ifşalayan Ece Ronay, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Erbil‘in kendisini taciz ettiği gerekçesiyle haklarını aramaya başlayan şarkıcı, bu kez kendisine 2 milyon TL değerinde bir araç almasıyla konuşuluyor.

Instagram hesabından 1 milyonun üzerinde takipçisi olan şarkıcı Ece Ronay’ın, 23. yaş gününde kendisine aldığı hediye dikkat çekti. Otomobil galerisine giden Ronay, kendisine 2 milyon TL değerinde kırmızı bir cip aldı.

Yeni aldığı aracı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Ronay “Kendime doğum günü hediyesi olarak bu arabayı aldım. Bakın ne kadar güzel, ne kadar tatlı? Daha alalı yarım saat olmadı” sözlerini kullandı.