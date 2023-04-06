Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir AVM’de objektiflere yansıyan Ece Gürsel, şarkıcı Selami Şahin’in Etiler’de bazı kadınları durdurarak ofisine davet ettiği iddiası ile ilgili “Selami Abi’nin öyle bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bence başka bir durum var. Belki bir hayranıyla sohbet etti. Yıllardır Selami Abi ile çalıştım, çok değerli biridir. Sanatı ve kendisi çok değerlidir” dedi.

Yoğun geçen bir programı olduğunu söyleyen Gürsel, “Oyunlarım çok yoğun. İki oyun birden devam ediyorum. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında defilelerim ve ödül töreninde sunuculuklarım olacak. Yoğun geçecek” ifadelerini kullandı.

Ünlü model, “Sizinle birlikte podyuma çıkan isimlerin bazıları modelliği bıraktılar. Siz podyumdan kopmadınız. Bunun sırrı ne?” sorusuna, “Birincisi meslek sevgisi. İkincisi kendine iyi bakmak. Kendine ve fiziğinize iyi bakarsanız, modelliği uzun süre yapabilirsiniz. Emeğimin karşılığını alıyorum” cevabını verdi.

“Bazı usta tiyatrocular çok para kazanılmadığını söylüyor. Siz de yıllardır bu işi yapıyorsunuz” diye Ece Gürsel, “Dokuzuncu yılındayım. Tiyatro işi aşk. Türkiye’de tiyatroda çok para kazanan yok. Bizim avantajımız haftada 3-4 oyunumuz var ve hepsi kapalı gişe oluyor. Çok turneniz olursa, gelir sağlarsınız. Oyununun beğenilmesi de gerekiyor. Dizilerden de teklif alıyorum. İyi rol gelirse değerlendiririm” şeklinde konuştu.

40 yaşındaki manken, özel hayatı hakkında ise “Bana ‘Ne zaman evleneceksin?’ diyorlar. Hiç düşünmüyorum. Bekarlık sultanlıktır. Bu yaşıma kadar isteseydim evlenirdim. Çocuk hayalim de artık yok. İki yeğenim var, onlar yetiyor. Bu duyguları hissedeceğim çok uçuk şeyler olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.