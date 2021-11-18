Ece Erken’in Reymen’e açtığı tazminat davası sonuçlandı! İşte mahkemenin verdiği o karar

Sunucu Ece Erken’in, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle sosyal medya fenomeni Reynmen’e açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Reymen’in ünlü sunucuya 5 bin Türk Lirası manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Reymen olarak tanınan internet fenomeni Yusuf Aktaş, iki yıl önce Ramazan ayında evinin balkonuna çıkarak ezan okuduğu videosunu sosyal medya hesabından “Ezan okunuyor mu diye bakmaya çıktı” notuyla paylaşmıştı. Ezanla dalga geçtiği söylenerek zaman zaman eleştirilen Reymen, daha sonra paylaştığı video ile magazin gündeminde de çokça konuşuldu. Ece Erken ve Bircan Ali’nin sunuculuğunu yaptığı televizyon programında bahsi geçen video hakkında tartışılmış, ilahiyatçı Arif Arslan ise Yusuf Aktaş (Reymen) hakkında ‘dinden çıktı’ şeklinde konuşmuştu.

Ezan okuduğu videoyu paylaşması sebebiyle ağır eleştrilerle karşı karşıya kalan Reymen, kendisi hakkında konuşan Ece Erken ve Bircan Ali ikilisi hakkında sosyal medya hesabından “Bitmek bilmedi karalamalarınız, leşsiniz, ucuzsunuz’’ şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Daha sonra konuyla ilgili açıklamada bulunan Reymen, “İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda. Doktor Ahmet Arif Aslan da beni dinden çıkarmış tövbe etmem lazımmış. Tövbe’’ sözlerini kullanmıştı. Açıklama sonrasından avukatı Gökçe Sobay ile iletişime geçen sunucu Ece Erken, mahkemeye başvurarak tazminat davası açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında davacı Ece Erken’in avukatı Gökçe Sobay, “Müvekkilimin şikayeti üzerine açılan ceza yargılamasında davalı Reynmen hakaret suçu nedeniyle yargılanmış ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Toplanacak başka bir delil kalmadığından davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Davalı Yusuf Aktaş’ın avukatı Alaaddin Serhan Yaman ise konuşmasında, davanın reddini istedi. Mahkeme aldığı kararla, Reymen’in Ece Erken’e 5 bin Türk Lirası manevi tazminat ödemesine hükmetti.