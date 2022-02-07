Ünlü sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 27 Ocak günü silahla vurularak öldürüldüğü cinayette önemli bir gelişme yaşandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce olayla bağlantısı olan şüphelilerin saptanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, olaya karışan Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın da aralarında yer aldığı toplam 11 şüpheli 29 Ocak günü tutuklandı.

Soruşturmanın devam eden aşamasında, şüphelilere yardım ve yataklık ederek kaçmalarına olanak sağlayan 6 kişinin daha tutuklandığı duyuruldu. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Aynı zamanda cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız bir tabanca, izlenilen kamera kayıtları sonrası Yeşilköy Sahilde kayalıklara gizlenmiş bir şekilde bulundu.