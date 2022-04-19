Ünlü sunucu Ece Erken silahlı saldırı hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na ait bir evin izinsiz bir şekilde kiraya verildiğini yazdı.

Ece Erken’in 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Ece Erken yaptığı son açıklamada eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini duyurdu.

Ece Erken şu ifadeleri kullandı, “Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız.”