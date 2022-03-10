Ünlü sunucu Ece Erken’i avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Erken, dün eşinin 40 gün mevlidini okuttu. Mevlide katılan Seren Serengil ise bugünkü programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında konuşan Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken’in zor günler geçirdiğini söyledi. Mahmutyazıcoğlu’nun mirasıyla ilgili de konuşan Seren Serengil “Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler! Çok utanç verici. Kızın evine hacizler gönderiyorlar, evi de kendi evi. Adamın saatini, tespihini istiyorlar. Bildiğiniz gibi değil. Caydırma politikası. Adamın kapıdan arabasını alıyorlar filan…” dedi.