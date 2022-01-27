Ünlü sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy’de bir balıkçıda silahla vurularak hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun silahlı saldırıda vefat etmesinin ardından gözler eşi Ece Erken’e çevrilmişti. Dün geceden beri haber alınamayan Ece Erken’den ilk açıklama geldi.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, eski patneri Ece Erken’den saatlerce haber alınamadığını açıklamıştı. Bali, Erken’in annesiyle konuştuğunu ifade edip şunları söyledi:

“Annesi Ece Erken’i yalnız bırakmıyor. Oğlu Eymen’in henüz hiç bir şeyden haberi yok. Sabah Bodrum’a gideceklerini sanıyor. Ece, annesine ‘Ben onu çok seviyorum nasıl yaşayacağım?’ demiş. Olayın doğruluğuna inanmak istemiyor.”