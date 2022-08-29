Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, zor günleri geride atlatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz ay oğlu Eymen ile tatil sezonunu açan Erken, sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak oğluyla birlikte çektiği bir videoyu Instagram hesabından yayınlayan Erken, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Erken’i destekleyerek, oğlu için hayata devam etmesi gerektiğini savunurken, bazıları da ünlü sunucuyu eleştirdi. Bir takipçisinin “Acışar çabuk unutuluyor” yorumuna yanıt veren Ece Erken, “Sevdiğinizi kaybettiniz mi? Yaşadınız mı benim yaşadığımı? Yaşadıysanız muhattap alacağım sizi” dedi.

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