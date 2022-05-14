Ece Erken instagram hesabından “Mahmutyazıcıoğlu” soyadını sildi.

Sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Ece Erken, geçen günlerde reddimiras kararında bulunduğunu açıklamıştı. Erken, yeni bir hamlede bulundu.

“Bazı akrabalarıyla aynı soyadı taşımak istemiyorum”

Sunucu, Instagram hesabında yer alan ‘Mahmutyazıcıoğlu’ soyadını kaldırdı.

Ece Erken “Eşinizin soyadını neden sildiniz?” diyen takipçisine “Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için… Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum” cevabını verdi.

“Biz gönülden bağlıydık”

Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

“Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız… Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla…”