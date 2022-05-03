Ece Erken Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatının ardından geçtiğimiz hafta reddi miras talebinde bulunmuştu. Ece Erken, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Erken, gazetecilerin sorularını “Konuşmayacağım” diyerek geri çevirdi
Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, geçtiğimiz hafta reddi miras kararında bulunduğunu açıklamıştı.
‘Konuşmayacağım’
Erken, önceki gün Bebek’teki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını geri çeviren 43 yaşındaki sunucu, “İyiyim teşekkür ederim, konuşmayacağım.” dedikten sonra hızlı adımlarla otomobiline yöneldi.